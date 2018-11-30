Украина потребовала от AFP исправить карту с российским Крымом

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству AFP с требованием исправить карту, на которой Крым изображен в составе России.

«Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах, - говорится в сообщении украинского диппредставительства, опубликованном в среду в Facebook. - В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ».

Ранее на официальной странице AFP в Twitter была опубликована карта «Кто должен возглавить Венесуэлу», на которой Россия и Крым были отмечены красным цветом, а Украина - белым.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.