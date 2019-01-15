Песков назвал размер зарплат сотрудников пресс-службы президента

Зарплаты в пресс-службе президента России начинаются от 50–60 тыс. руб. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на форуме «Медиадень», передает корреспондент РБК.

По его словам, в пресс-службе довольно длинная карьерная лестница. Стартовая позиция — специалист, потом консультант, у него несколько градаций, через которые нужно пройти. После этого работника повышают до советника, который, в свою очередь, также имеет несколько ступеней. Затем — замначальника департамента, начальник департамента, референт.

«В общем, это очень длинная лестница. Скажу, что начинается зарплата где-то с 50–60 тыс. руб.», — сказал Песков.

Помимо стабильной зарплаты бывают также и премии. Кроме этого в прошлом году все сотрудники пресс-службы получили 13-ю зарплату в размере одного оклада.

«В госслужбе существует и применяется по-прежнему достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру, система надбавок. То есть должностной оклад, потом идет надбавка за стаж, потом, если ты имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее», — отметил пресс-секретарь.

Говоря о своей зарплате, Песков подчеркнул, что он получает один из самых высоких окладов во всей пресс-службе.

В апреле прошлого года чиновники отчитывались о своих доходах за 2017 год. Согласно документам, Дмитрий Песков заработал 14,3 млн руб. Его зарплата оказалась ниже более чем в 14 раз доходов его супруги Татьяны Навки, которая задекларировала 200,4 млн руб. Самым состоятельным чиновником стал руководитель администрации президента Антон Вайно, который отчитался о доходе в 255,8 млн руб. в 2017 году.