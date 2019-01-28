В Москве закрывается офис службы гражданства и иммиграции США

Сегодня, 07:30 \\ Политика

Известно, что последние заявки на рассмотрение его сотрудники примут 28 февраля текущего года.

 Российские СМИ сообщают о последних новостях, связанных с работой офиса службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки (USCIS), базирующемся в Москве. Согласно информации, которую предоставляет источник, начиная с 29 марта 2019 года он прекращает свою работу и больше не будет открыт для клиентов.

Филиал службы США в столице закрывается, так как его сотрудники больше не получают таких объемов работы, с которыми они сталкивались раньше. Ввиду этого было решено передать обязанности USCIS офису в Афинах. Помимо этого, часть функций на себя возьмут представители американской дипломатической миссии в Москве, то есть сотрудники посольства.

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Автор - Мартина Корф
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