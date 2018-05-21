Ученые доказали пользу темных слив в борьбе с раком

По окончанию исследования они заявили, что каждый день человек должен съедать не меньше двух слив. Особые компоненты, которые в них содержатся, способны бороться с онкологическими заболеваниями.

Ученые из Соединенных Штатов Америки доказали пользу темных слив в борьбе с раком, передает The Health Site. В доказательство своей теории они приводят факты по исследованию, которое провели, изучая полезные свойства данного фрукта. Согласно ему, регулярное употребление слив может предотвратить развитие опасного заболевания и даже побороть его на определенной стадии развития.

Как сообщает ведущий специалист исследования, американский профессор Кэтрин Коллинз, сливы в необходимых пропорциях содержат полезные витамины и антиоксиданты. Именно благодаря этому они так полезны в борьбе с онкологией. Полезные вещества не дают клеткам в организме человека поддаваться агрессивным элементам рака и ломать их структуру.

Помимо этого, темные сливы обладают и другими полезными свойствами. Например, они помогают бороться с лишним весом и даже могут излечить сахарный диабет.