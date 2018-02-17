Ученые: алкоголь толкает на измены

Сегодня, 17:05 \\ От редакции / Наука

Даже самые крепкие семьи могут распадаться из-за измен пьющего мужчины. Все дело в спиртном, которое побуждает пьяного изменить своей половинке.

Это мнение ученые из Университета здоровья и науки штата Орегон США решили проверить научным исследованием. Эксперимент проводился на лабораторных грызунах. Самцам мышей давали алкоголь, после че те начинали спариваться с другой самкой. «Трезвые» самцы к изменам склонны не были.

По мнению ученых, алкоголь толкает на измены не только мышей, но и людей. Причина измены у пьющих мужчин может заключаться еще и в том, что такие мужчины чаще всего ходят по питейным заведениям без своих женщин. Непьющим дамам не столь интересна компания с пьяными мужчинами, чем тем, кто тоже употребляет спиртное. Из-за спиртного у пьяного мужчины возникает желание интимной близости, а из-за отсутствия рядом возлюбленной, он ищет другой «вариант».

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Автор - Лина Капусто
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