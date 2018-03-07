NASA запустит 8 спутников для оперативного выявления ураганов

Сегодня, 19:20 \\ От редакции / Наука

Новая система CYGNSS способна анализировать мощность атмосферного явления и определять его направление. О её особенностях рассказал метеоролог Стив Боуэн.

 Сотрудники NASA уже тестируют комплекс из 8 спутников. Правительство США вложило в разработку около 157 миллионов долларов. Из-за ураганов страна давно терпит большие убытки и оплакивает граждан, которые не успели оперативно эвакуироваться. CYGNSS станет первой космической системой, предназначенной для выявления силы этих катаклизмов задолго до того, как они станут разрушительными.

Спутники умеют определять скорость ветра из самого центра урагана по отраженным от океана сигналам GPS. Такой метод решает проблему сильных помех, возникающих из-за осадков. Кроме того, аппараты CYGNSS должны чаще передавать сигналы метеорологам и оказываться максимально близко к месту зарождения штормов. Власти смогут быстрее узнавать о разрушительном явлении и принимать необходимые меры. Стив Боуэн выразил уверенность, что новая система NASA спасет от гибели много людей.

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Автор - Александр Лубяной
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