Ученые: Врачи слушают своего пациента не более 11 секунд

Такой вывод сделали специалисты из США, которые наблюдали за 123 врачами общей практики в штатах Миннесота и Висконсин. Исследование проводилось при помощи специальных видеорегистраторов.

Американские исследователи решили выяснить, сколько времени доктор слушает своего пациента. Известно, что с лечащим врачом крайне важно быть максимально откровенным, для того, чтобы он мог поставить правильный диагноз и назначить должное лечение. Иногда сами медики не достаточно хотят вникнуть в суть проблем пациента, потому перебивают их и начинают задавать наводящие вопросы.

Ученые выяснили, что чаще всего врачи во время приема слушают своего пациента ровно 11 секунд, после этого перебивают их. Исследователи отмечают, что это вовсе не говорит об их непрофессиональности, скорее всего, они просто стремятся поскорее перейти к сути проблемы и уменьшить время приема, так как за дверью может быть большое скопление народа. По словам ученых, такое происходит во всех клиниках, даже самых авторитетных и элитных.

Несмотря на это, ученые отмечают, что подобная торопливость медиков не всегда пойдет на пользу, ведь тогда они могут пропустить важную информацию. Кроме того, после такого поведения врача пациент может почувствовать себя уязвленным и уже не сможет быть с медиками откровенным, скрывая те или иные симптомы своего заболевания.