Ученые: Дешевый кофе поможет дожить до пенсионного возраста

Несмотря на это, исследователи отмечают, что обнаруженное ими "лекарство от ранней смерти" еще нуждается в тщательном изучении. Исследование американских ученых проводилось более 20 лет.

Буквально недавно исследователи из США смогли выяснить, что употребление кофе может продлить жизнь еще на 10 лет, при этом, помочь в этом может даже самый дешевый растворимый кофе. Ученые проанализировали данные, которые были получены благодаря исследованию на миллионах людей, проводившиеся более 20 лет.

Все это время участники эксперимента постоянно проходили медосмотры и заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы об их образе жизни и привычках. За время эксперимента скончались более 14 тысяч человек, при этом во время изучения всех обстоятельств их смерти ученые заметили, что чаще всего погибшие или же вовсе не любили кофе, или пили его в малых количествах и довольно редко.

Исследователи заключили, что у людей, которые чаще всего пили кофе, значительно снижался риск внезапной смерти, они могли прожить на 10 лет дольше тех, кто не употреблял кофе. По словам специалистов, на это не оказывало влияние то, какой именно кофе пил человек самый дешевый растворимый или же в зернах.

Все же специалисты отмечают, что данная теория нуждается в тщательном рассмотрении, а пользователи соцсетей шутят о том, что теперь дешевый кофе поможет дожить до нового пенсионного возраста в России.