Ученые выяснили главную причину развития неизлечимого рака груди‍

Они нашли ранее неизвестный белковый комплекс Shieldin, который участвует в восстановлении поврежденных генов. Мутации в нем так влияют на раковые клетки, что они становятся неподатливыми к лечению на основе PARP-ингибиторов.

Группа ученых из нескольких европейских стран провела важное исследование и выяснила главную причину развития неизлечимого рака груди‍. Результаты их труда были описаны агентством MedicalXpress. Для начала был проведен анализ над опухолью молочной железы, в которой были замечены мутации в гене BRCA1. Оказалось, что данные клетки не поддавались химиотерапии.

В результате, ученые делают выводы, что, если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровые клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, однако таким образом они блокируют действие химиотерапевтических препаратов.

Ранее СМИ сообщали о достижении ученых из Саратова, которые изобрели новую технологию для лечения прогрессирующих опухолей.