Эксперты назвали 9 лучших смартфонов не дороже 9 тысяч рублей

Первое место в рейтинге лучших бюджетных гаджетов возглавил смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus.

Эксперты составили рейтинг из 9 лучших смартфонов, цена которых не превышает отметку в 9 тысяч рублей. Тем, кто хочет приобрести качественный гаджет по приемлемой цене, стоит изучить рейтинг, чтобы ориентироваться на рынке современных смартфонов.

Оказалось, что лучшим смартфоном с бюджетным ценником является Xiaomi Redmi 5 Plus, который имеет хороший аккумулятор, высокую производительность и экономичный процессор. Гаджет получил модное соотношение сторон 18:9, что обеспечивает удобное использование и стильный дизайн.

Второе место в рейтинге бюджетных гаджетов получил смартфон Nokia 3, который оснащен 2 гигабайтами ОЗУ и 16 гигабайтами встроенной памяти. На третье строчке расположился Moto E4 Plus. Также в рейтинг вошли смартфоны Samsung Galaxy J3, Exynos 7570 Quad, Asus ZenFone 4 Max, Huawei Y6 Prime, Meizu M5 Note, Sony Xperia L1 и Elephone P9000. Все эти гаджеты получили положительную оценку экспертов, которые учитывали не только «начинку», но и соотношение цены с качеством.