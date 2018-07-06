ЧМ-2018: первый финалист определился благодаря минимальной победе

Сегодня жители и гости Санкт-Петербурга в очередной раз создали атмосферу большой футбольной семьи в преддверие полуфинала Чемпионата мира по футболу. Сегодня в сражении за звание финалиста встретились сборные Франции и Бельгии, которые одинаково сильны – болельщики не ошиблись, когда говорили о «битве титанов».

В течение первых двадцати минут бельгийские футболисты довольно уверенно обладали мячом, практически не отдавая его французам. Тем не менее, сборная Франции делала несколько попыток забрать мяч, но подачи и атаки были неуверенными. Поэтому в конце первого тайма они ушли в защиту, не давая сборной Бельгии подступить к воротам. На перерыв команды ушли с нулевым счётом на табло.

После перерыва у французских футболистов открылось второе дыхание – на 51-й минуте Самюэль Юмтити открыл счёт, порадовав президента государства Эммануэля Макрона, который лично приехал на матч для поддержки игроков, и всех болельщиков сборной. После открытия счёта бельгийцы начали агрессивно атаковать. В результате за второй тайм сборная Бельгии заполучила две жёлтые карточки за срывы контратак силовым методом.

Что касается результата, то дополнительное время не повлияло на его изменение. Вследствие можно поздравить сборную Франции с тем, что она стала первым финалистом мундиаля.