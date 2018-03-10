В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сезонные овощи и фрукты и не отравиться

Летний период всегда богат на сезонные овощи и фрукты. Несмотря на то, что зелень и ягоды являются скоплением витаминов, всегда есть большой риск отравления химическими веществами, которыми обрабатываются продукты. В Роспотребнадзоре порекомендовали выбирать сезонные товары очень тщательно и обращать внимания даже на самые мелкие детали.

В ведомстве отметили, что у продавца обязательно должна быть лицензия на товар, а также сертификат, подтверждающий, что продукты соответствуют установленным требованиям и стандартам. Во время выбора овощей и фруктов рекомендуется оценивать внешний вид, запах, цвет и консистенцию товара. Также представители Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций касаемо мытья овощей, фруктов и ягод.

Так, для эффективной очистки корнеплодов советуется подержать их в тёплой воде и помыть щёткой, капусту необходимо очищать с верхнего листа, а зелень нужно замочить в прохладной воде на четверть часа и разобрать по отдельным веточкам, чтобы вся грязь осталась на дне. Для очистки винограда необходимо промыть его под проточной водой, разделив тугие гроздья ножницами, а для ягод можно устроить «контрастные ванны» - нужно поместить их в дуршлаг и окунуть содержимое несколько раз в горячую и холодную воду по очереди.