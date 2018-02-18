Ученые рассказали о правилах дневного сна

Как оказалось, существуют специальные правила для того, чтобы не навредить собственному организму во время дневного сна. Ученые решили рассказать, может ли принести пользу организму дневной сон.

Буквально недавно ученые из Университета Пенсильвании решили провести исследование и рассказать о том, стоит ли людям прерываться на дневной сон. Они выяснили, что таким образом человек способен избавиться от сонливости днем и принести пользу своему организму. Помимо этого, у него значительно улучшится настроение и появится способность креативно мыслить.

Ученые даже пришли к выводу, что дневной сон помогает укрепить иммунитет и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема может заключаться только в том, что если человек будет "злоупотреблять" дневным сном, у него будет нарушен сон в ночное время. Для того, чтобы этого не случилось, специалисты смогли выделить некие правила, которых следует придерживаться.

Так, для того, чтобы живость ума повысилась, достаточно вздремнуть днем всего 30 минут. Если человек ощущает сонливость, то это время можно продлить до полутора часов, так как именно за такой период человек сможет погрузиться с глубокую фазу сна. Важно также не ложиться спать днем сразу после тренировок, в таком случае между ними должно пройти минимум два часа. Исследователи рекомендуют вовсе не ложиться спать днем в том случае, если человек не ощущает сонливости.

По данным исследователей, вовсе не каждому человеку требуется дневной сон, для половины жителей Земли он не дает никакого эффекта.