Ученые выяснили, стоит ли заниматься сексом перед тренировками‍

Они провели эксперимент, в котором поучаствовали 12 мужчин. Их силовые показатели замеряли во время упражнений после интима, а также после воздержания. Оказалось, разница оказалась практически незначительна.

Ученые из США выяснили, стоит ли заниматься сексом перед тренировками‍. Трудясь в научной лаборатории при университете в Сан-Маркосе, они провели эксперимент, который опроверг этот миф. Его результаты были описаны научным изданием Men's Health.

Во время опыта в тренажерном зале мужчины делали упражнения на нижнюю часть тела как после ночи с сексом, так и без нее в разные дни. Как оказалось, исследователи практически не зафиксировали разницы. Профессор Тодд Асторино выразил мысль, что, возможно, подобные манипуляции могут навредить лишь профессиональным спортсменам, так как они могут испытывать легкую измотанность.

По его мнению, больше они могут переживать за понижение уровня мужского гормона тестостерона, однако это не единственный фактор, который следует принимать во внимание в этом случае. Его уровень может меняться в зависимости от настроения и производительности спортсмена.