На iPhone 9 рамки дисплея будут толще, чем на iPhone X‍

Инсайдеры слили в сеть фотографии ожидаемого смартфона от Apple, на которых заметна более крупная камера, отличающаяся от той, что присутствует в iPhone 8. Это говорит о другом типе датчика и новой оптике.

Стало известно, как будет выглядеть новый смартфон iPhone 9 (название не подтверждено фирмой), который готовится выпустить корпорация Apple уже в этом году. Данные об этом предоставляют инсайдеры. Они опубликовали в интернете первую фотографию, на которой можно четко рассмотреть внешние особенности технической новинки.

Некоторые эксперты уже изучили фотографию и сделали свои выводы о том, какими особенностями будет обладать iPhone 9. По их словам, рамки дисплея на нем будут толще, чем на iPhone X‍, который вышел в прошлом году. Также он будет обладать более массивной камерой. Напомним, ранее в компании уже говорили о том, что новый смартфон будет иметь IPS-экран с диагональю 6,1 дюйма.