Не спать лицом вниз и выбирать правильное бельё: учёные рассказали, как сохранить женскую грудь в тонусе

Исследователи дали несколько полезных рекомендаций для женщин, которые хотят сберечь хорошее состояние груди до старости.

Известно, что лишь четверть представительниц прекрасного пола может подобрать правильный бюстгальтер по размеру. Остальные же руководствуются хитростями для визуального увеличения груди, выбирая бельё на размер меньше. Однако этот приём в будущем может сыграть с молочными железами плохую шутку, перекрывая снабжение кислородом и другими питательными веществами.

Также исследователи не рекомендуют женщинам курить, так как вследствие попадания никотина в организм снижается уровень коллагена и эластина, которые помогают сохранить форму груди. Кроме того, эксперты советуют надевать спортивный бюстгальтер во время физической активности.

Для обладательниц пышных форм настоятельно рекомендуется отказ от сна на животе, то есть лицом вниз. Подобный сон может навсегда изменить форму груди. Не стоит забывать об увлажнении кожи с помощью кремов и гелей, а на море – защитных средств до и после загара. Также медики и учёные убедительно просят не прокалывать соски с помощью пирсинга, так как подобное вмешательство может навредить лимфатической системе груди.