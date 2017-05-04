Ученые: герпес провоцирует болезнь Альцгеймера

В попытках найти метод лечить болезнь Альцгеймера, американские ученые из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке выявили новый способ ее возникновения. Так, обычный вирус герпеса может стать причиной появления самой распространенной формы деменции.

Исследование проводили ученые под руководством Джоэля Дадли. Результаты работы специалистов были опубликованы в популярном научном издании. Оказалось, что вирус герпеса способен вызвать болезнь Альцгеймера и даже передать заболевание от одного человека к другому.

Порядка 3-х лет назад, когда ученые изучали мозг людей, погибших от «коровьего бешенства», появилось предположение о том, что болезнь Альцгеймера передается между людьми.

Специалисты решили проверить эту догадку и установили, что герпес и другие вирусы действительно могут провоцировать деменцию. Все дело в том, что некоторые ферменты скапливаются в нервных клетках людей, зараженных вирусом. Прионы – «сгустки» неправильно сформированных молекул белка, приводят к появлению бляшек бета-амилоида.

Тем самым, вирус провоцирует образование бляшек, а они становятся причиной появления болезни Альцгеймера. Ученые отметили, что для поиска лекарственных средств от деменции специалистам стоит заострять внимание именно на препаратах против вирусов.