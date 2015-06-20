Мем от хорватских болельщиков вынудил заделать яму в Нижнем Новгороде

Гости прославили в интернете провал асфальта на дороге, куда помещались сразу два человека. А спустя день предприятие "Теплоэнерго" отчиталось о завершении ремонта.

22 июня хорватские болельщики после матча родной сборной с Аргентиной гуляли по Нижнему Новгороду и обнаружили огромную яму на пересечении улиц Володарского и Варварской. Фанаты прониклись весельем от необычного зрелища и сфотографировались в ней. Стоит отметить, что два взрослых мужчины без проблем скрылись в яме по пояс. Хорваты разместили снимок в социальных сетях, где он получил широкий резонанс среди аудитории и разошелся на мемы.

Как оказалось, коммунальщики веселья не разделили. Предполагается, что событие вынудило их ускорить работы. Пресс-служба "Теплоэнерго" пишет, что в указанном месте идут коммуникации ряда предприятий. Работники оперативно огородили яму предупреждающими знаками сразу после сигнала и через несколько часов заделали провал. Утечек не наблюдалось. Экспертам предстоит выяснить причину, по которой на участке просел грунт.