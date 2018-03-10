Медики не рекомендуют пользоваться кондиционерами

Московские врачи рекомендуют гражданам России ограничить пользование кондиционером.

Сообщается, что наименьшее зло, которое может принести столь желанная прохлада в летний период – переохлаждение организма, бронхиты, а также застуженные шея и спина после длительного попадания холодного воздуха на эти области тела.

Также известно, что опасность для человека представляет сухой воздух, поступающий из кондиционера, так как это главный возбудитель дерматологических заболеваний, вдобавок может провоцировать сухость слизистой носа и сухость глаз. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать кондиционеры со встроенным увлажнителем.

Помимо вышеперечисленных угроз для человека, опасность несут фильтры, которые не меняются заблаговременно. Медики предупреждают, что вследствие халатного отношения к фильтрам есть вероятность заболеть бактериальным воспалением лёгких, которое может привести к длительной госпитализации. Кроме того, они призывают делать своевременные прививки, которые могут уберечь от этих заболеваний.

Несмотря на неблагоприятные факторы, от кондиционера всё же есть польза – длительное нахождение в духоте отрицательно сказывается на человеке и может привести к появлению теплового удара.