В Португалии легализовали марихуану ради медицины

Сегодня правительство Португалии приняло неоднозначное решение. Так, большинство чиновников проголосовало за разрешённое использование марихуаны в медицинских целях.

Принятый закон гласит, что препараты, которые изготовлены на основе каннабиса, могут распространяться в аптечных пунктах и больницах только по предписанию лечащего врача и только в том случае, когда использование альтернативного лечения противопоказано либо невозможно по различным причинам. Закон был принят неоднозначно, так как прямой запрет на использование марихуаны в целях лечения отсутствовал.

Однако было указано, что до этого был разрешён лишь один препарат, который мог позволить себе далеко не каждый – стоимость доходила до пятисот евро за упаковку.

Как известно, на территории Португалии довольно активно выращивают медицинскую марихуану на экспорт в Кипр, Германию и Хорватию, где из полученного урожая в виде порошка синтезируют необходимые препараты.