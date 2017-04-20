Ученые: потеря веса делает кости более хрупкими

Несколько научных организаций обнаружили неожиданный вред от похудения. Об этом пишет журнал Journal of Bone and Mineral Research.

Сотрудники Бостонского университета (США), Университета в Кэлгари (Канада), медицинский центр Бэт-Израиль, а также Института возрастных исследований Hebrew SeniorLife's провели совместную работу в этом направлении. Ученые изучили показатели множества пациентов, собранные за 40 лет. Анализ показал, что потеря веса приводит к повышенной хрупкости костей человека.

Согласно полученным данным, за десятки лет при потере 5% прочность костной ткани пациента падает в три раза. Это значит, что вместе с падением веса растет риск переломов. При этом скорость похудения роли не играет. Чтобы сделать кости в пожилом возрасте более прочными, медики призывают читателей соблюдать сбалансированную диету и регулярно делать укрепляющие упражнения.