Специалисты назвали ТОП-15 привычек для похудения

Для эффективной борьбы с лишним весом человеку следует по-другому взглянуть на свой образ жизни. Эксперты рассказали, какие 15 правил помогут похудеть и сделать формы более стройными и подтянутыми.

Так, человек, желающий похудеть, должен регулярно взвешиваться. Скрывать от самого себя собственный вес – глупо и неэффективно. Важно помнить, что одноразовое питание – миф. Для лучшей работы организма рекомендуется есть 5 раз в день небольшими порциями. Такое питание будет способствовать похудению.

Принимать пищу следует без спешки, тщательно пережевывая еду. Быстрое поглощение пищи приводит к тому, что в организм попадает крахмал, не расщепленный в глюкозу. После еды нельзя ложиться спать и дремать. А во время приема пищи пить воду и запивать еду – не стоит. Лучше всего выпивать жидкость за 30 минут до или за 30 минут после еды.

Не стоит забывать о ежедневых прогулках и физических упражнениях. Также нельзя перебарщивать с солью и фруктами перед сном. Кофе на голодный желудок пить нельзя. Обед, состоящий из «первого, второго и третьего», также ведет к ожирению и мешает бороться с лишним весом.

В вечернее время стоит отказаться от пивных и других алкогольных напитков. Позднее засыпание также ведет к лишним килограммам, так что спать нужно ложиться раньше. Завершает ТОП-15 привычек для похудения, которые рекомендуют эксперты, правило завтракать. Утренний прием пищи, уверенны специалисты в области диетологии, избавит от переедания в течении дня и насытит организм энергией после сна.