Ученые: Кухонные полотенца несут в себе угрозу здоровью человека

По мнению специалистов, кухонное полотенце может нести в себе угрозу пищевого отравления. Такой вывод был сделан после изучения более 100 домашних кухонных полотенец.

Буквально недавно африканские ученые из университета Маврикия провели уникальное исследование, которое доказало опасность обычных кухонных полотенец. Именно из-за этих вещей на кухне люди чаще всего получают пищевое отравление. Так, для своего исследования они взяли более 100 полотенец, которыми пользовались в разных семьях в течение месяца. Из каждого они собрали образцы бактерий, которые за это время накопились на полотенце, а затем провели ряд биохимических тестов.

Как оказалось, более 36% домашних полотенец содержали в себе колиморфные бактерии, еще 36% энтерококки, а также на около 14% полотенец был замечен золотистый стафилококк. Ученым также удалось установить, что на 49% полотенец рост бактерий увеличивался относительно количества членов семьи. Самый большой бактериальный вес исследователи обнаружили на влажных полотенцах.

Экспертам удалось установить, что минимальную опасность представляют из себя одноразовые полотенца, потому призвали по возможности на кухне использовать только их, ведь бактерии с полотенец могут угодить в еду и вызвать пищевое отравление у всех членов семьи.