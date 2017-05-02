Эксперты: заводской томатный сок победит старость и онкологию

Промышленно обработанные томаты могут влиять на организм лучше, чем свежие и выжатые собственноручно. Так выяснили сотрудники Российского союза производителей соков при поддержке ученых из Центра питания и биотехнологии.

Эксперты провели исследование химического состава томатных соков. Они проверили 10 образцов прямого отжима, 70 - промышленных и 19 различных видов самого овоща. Оказалось, что заводской томатный сок часто даже превосходит свежий по ряду полезных веществ.

Благодаря антиоксидантам витамину С, витамину Е, каротиноидам, ликопину и бета-каротину томатный сок способен замедлять процессы старения и благотворно влияет на иммунную систему. Отдельную пользу для здоровья представляет ликопин, который противодействует развитию раковых опухолей. Один стакан сока содержит суточную норму этого вещества. По словам ученых, в продукте промышленного производства концентрация ликопина не уступает свежим. Более того, во время термической обработки его содержание повышается.

Таким образом именно заводской томатный сок поможет россиянам победить старость и онкологию. В качестве важного бонуса, он содержит свыше 30 полезных нутриентов, среди которых минералы калий, магний, фосфор, железо, медь и марганец. Помимо этого, соки с завода насыщены томатной клетчаткой и пектинами. В этом плане они даже превосходят свежевыжатые.