Душили пакетами: в Воронеже студентов-юристов пытали в полицейском участке

Трое студентов юридического факультета Воронежского государственного университета обвинили правоохранительные органы в превышении служебных полномочий.

Так, стало известно, что над парнями издевались полицейские путём удушья полиэтиленовыми пакетами вплоть до потери сознания. Это стало последствием получения заявления от знакомой пострадавшей, которая пожаловалась на кражу её телефона.

Во время допроса, по словам студентов, следователи совершали удары по голове, а после этого заковали студента в наручники и душили его пакетом с нашатырным спиртом. Идентичные действия совершались с другими подозреваемыми.

Сообщается, что данные издевательства не были замечены другими сотрудниками отделения полиции. Студенты решили не мириться с данным положением дел и решили записать видеообращение к Следственному комитету Российской Федерации, к которому приложили заявление о произошедших событиях.

Известно, что представители правопорядка Воронежа не комментируют сложившуюся ситуацию.