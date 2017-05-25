Эзотерики составили список примет, говорящих о приближающейся смерти

Оказалось, что скорую гибель могут предсказывать не только врачи и специальные медицинские устройства. Человек может сам понять, что скоро умрет, если проверит себя по списку из наглядных примет от эзотериков.

Эксперты собрали список примет, основываясь на наглядных симптомах, которые можно увидеть невооруженным глазом. Так, всем известно, что черты лица человека не имеют симметрии. Оказывается, что если лицо становится симметричным, то это может значит скорую гибель человека.

Помимо этого, о скорой смерти человека может свидетельствовать полнейшее отсутствие аппетита. Даже такой признак может говорить о приближающейся гибели. Однако, стоит учитывать еще и то, что аппетит может пропадать и по другим причинам.

Эзотерики также считают, что о смерти могут оповещать цвет кистей рук. Если руки стали синего цвета, а на лице появились пятна сероватого цвета – человека может ждать смерть. Такие симптомы особенно заметны в жару, когда синюшность рук выглядит весьма странно.

Помимо этого, о приближении смерти может свидетельствовать и обильное появление родинок. Особое внимание должны вызывать внезапные родинки на задней части шеи и на коже между лопатками.

Конечно же, все эти приметы являются лишь версиями и недоказанными теориями. Тем не менее, многим кажется, что симптомы, описанные эзотериками, имеют отношение к жизни и могут действительно оповестить о приближающейся смерти.