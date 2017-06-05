"Расслабьтесь и не мечтайте": Наталья Поклонская отреагировала на слова Ефремова о Крымском мосте

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская оставила нелестное мнение по отношению к актёру Михаилу Ефремову, который высказывался о Крымском мосте.

Депутат Государственной Думы заявила, что артист не должен решать политические вопросы и решать судьбы трёх миллионов жителей полуострова. Также она отметила, что население весьма отрицательно реагирует на подобные высказывания и считают Ефремова обычным болтуном, который с трудом осознаёт, что такое честь, порядочность и Родина. Поклонская дополнительно обратилась ко всем, кто хочет «отдать» полуостров – таким людям, по её мнению, следует расслабиться, дышать глубоко и не мечтать о таком исходе событий.

Напомним, в одном из интервью Михаил Ефремов предложил передать Крымский мост во владение Украины для нахождения компромисса между странами.