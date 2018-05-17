С почином: на Крымском мосту зафиксировали первое ДТП

За 16 дней после открытия на переправе через Керченский пролив произошла одна автомобильная авария. О происшествии уведомила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

По данным учреждения, первое ДТП на Крымском мосту зафиксировали днем на 142 километре трассы А-290. За километр от начала моста со стороны Тамани легковушка нарушила необходимую дистанцию и столкнулась с рейсовым автобусом. Никто из участников травм не получил. Таким образом, мост можно поздравить "с почином" на этом поприще.

Заказчики объекта отметили, что правоохранители не стали блокировать проезд на том участке дороги. Они составили упрощенный протокол о ДТП и отпустили водителей.

Как известно, на Крымском мосту действуют четыре полосы движения, способные пропустить до 40 тысяч автомобилей ежедневно. При этом водителям позволено ехать до 90 километров в час, однако запрещено останавливаться.

Вскоре после официального открытия переправы "Версия" сообщала о первом нарушении на ней правил движения. Как оказалось, байкеры решили нарушить запрет на остановку ради селфи с опорами.