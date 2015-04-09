В Кремле назвали дату начала Прямой линии с Владимиром Путиным

Стало известно, что в социальных сетях начали присылать вопросы для Прямой линии с главой Российской Федерации. Отмечается, что можно прислать вопрос как в текстовой форме, так и в виде видеовопроса или стрима с обращением к Путину.

В Кремле назвали дату, когда в текущем году состоится Прямая линия с Владимиром Путиным. Отмечается, что глава российского государства ответит на все вопросы, интересующие граждан, в четверг, 7 июня. Сообщается, что начало Прямой линии состоится ровно в 12:00 по московскому времени, транслировать ее будут многие федеральные каналы, кроме того, в интернете планируют запустить онлайн-трансляцию.

Известно, что вопросы для Прямой линии начали присылать уже в воскресенье, 27 мая. Задать вопрос президенту можно через любую социальную сеть, операторы будут принимать и передавать наиболее интересные и актуальные темы Владимиру Владимировичу, а также звонить авторам вопросов и связывать лично с президентом.