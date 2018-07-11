Финские СМИ сомневаются в статусе Петербурга как культурной столицы

Финская журналистка Черстин Крунвалль усомнилась в том, что Петербург достоин называться культурной столицей России. Она сравнила его с Москвой и заявила, что последняя стала гораздо культурнее.

Обозреватель из Финляндии рассказала, что находит довольно забавным непреодолимое желание петербуржцев объяснить всем вокруг, что город лучше Москвы. При этом она отметила, что жители столицы подобным не занимаются. Кроме того, Крунвалль принялась изрядно иронизировать относительно того, что статус культурной столицы у Петербурга неофициальный.

Журналистка объяснила, что город на Неве действительно имеет очень высокий культурный уровень жизни. Однако, она уверена, что в этом аспекте Северная столица все же уступает Москве. Черстин Крунвалль провела интересное сравнение. Она рассказала, что столица России уже давно стала символом жизни и динамики, силы и развития. Ей присуще даже некоторое высокомерие. Что касается Петербурга, то он вызывает впечатление, по словам СМИ, небольшого дружелюбного городка. В нем все гораздо более неспешно и консервативно. Крунвалль также отметила, что в Северной столице очень хорошо относятся к финам. Кроме того, по ее словам, в Петербурге даже визу в Финляндию получить куда проще, чем в других городах.