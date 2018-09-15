"Ешьте на здоровье!": Якубовичу в эфире "Поле чудес" подарили кошачий корм

Телеведущему известного шоу "Поле чудес" в последнем эфире вручили множество подарков, среди которых оказались деревянная оса, кукла-берегиня, каравай, молочные продукты и несколько упаковок кошачьего корма.

Автором необычного подарка стала Светлана Соболева из села Суна. Участнице так и не удалось сыграть, очередь до нее не дошла. Тогда женщина начала преподносить приготовленные сюрпризы. По ее словам, подарки собирали все жители населённого пункта. Кроме того, Светлана трижды поцеловала Леонида Якубовича за «сельских женщин».

Телеведущий поблагодарил участницу за презенты, но не удержался от вопроса. Он рассказал, что традицией шоу является раздача всех привезенных подарков зрителям. По его словам, это правильно, однако, что делать с кошачьим кормом, Якубович не знает: «А этот кошачий корм тоже раздать?» Однако женщина не растерялась и ответила телеведущему с юмором: «Ешьте на здоровье!»

Напомним, осенью на «Поле чудес» пришла известная певица Монеточка. Девушка не ушла с пустыми руками. При этом ей удалось выиграть не только мультиварку. Сама певица преподнесла телеведущему двух кукол в виде себя и Леонида Якубовича. Артист остался впечатлен подарком. Сначала он свел игрушки для поцелуя, а потом и сам поцеловал Монеточку.