Глава финского департамента образования прибыла в Москву для знакомства со столичным образованием

Москва встречает официальных представителей департамента образования Хельсинки. Финские работники в сфере образования во главе с Лиисой Похьелайнен выразили желание посетить одну из школ Москвы. Иностранная делегация лично поприсутствовали в школе №1560 на занятиях в медицинском и инженерном классах, а также разобраться с принципами функционирования проекта «Московская электронная школа».

Ранее поступала информация, что Лиса Похьелайнен уже приезжала в Москву летом этого года. Глава образовательного ведомства, Исаак Калина упомянул, что его пригласили приехать в Хельсинки с ответным визитом в следующем году.



