После отравления Скрипалей Солсбери сменит имидж за 637 тысяч долларов

Столь крупными инвестициями власти Великобритании хотят восстановить поток туристов в город. Об этом пишет издание Daily Mail.





В марте текущего года Солсбери оказалось в центре внимания из-за неприятного инцидента - отравления Сергея и Юлии Скрипалей. С тех пор эксперты зафиксировали спад туристического интереса к городу. В 2017-м его посетили на 12% больше людей. В связи с этим власти решили кардинально сменить имидж Солсбери в лучшую сторону.

Журналисты Daily Mail узнали, что администрация города получит примерно 637 тысяч долларов (500 тысяч фунтов стерлингов). Эти деньги планируют потратить на рекламную кампанию туристической составляющей. Вдобавок, Солсбери предстоит масштабная реконструкция объектов. На неё выделяют около 4,7 миллионов долларов.

Напомним, после инцидента со Скрипалями в Солсбери произошло ещё одно отравление. Паре потребовалась медицинская помощь в итальянском ресторане Prezzo.