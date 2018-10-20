Кокорин и Мамаев смогут отпраздновать Новый Год с Оливье

Находящимся под стражей в московском СИЗО «Бутырка» футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат устроить себе небольшое застолье. Об этом объявил в своем интервью ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Кокорин и Мамаев обвиняются в нападении на чиновника Дениса Пака, генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и также на водителя Виталия Соловчука. На этой неделе Тверской суд объявил об продлении ареста футболистов до 8 февраля.

Если заключенные изъявят желание, то часть продуктов им смогут передать друзья или родственники, также некоторые ингредиенты они смогут заказать через интернет-магазин ФСИН.



