Британские учёные: склонность к изменам у женщин зависит от длины указательного пальца

276 женщин были исследованы британскими учёными на предмет длины указательного пальца и генетики. Как выяснилось, женщины с указательным пальцем, превышающим длину безымянного, более склонны к неверности, чем те, кто имеет обратное соотношение длины пальцев.

По словам исследователей, связано это с тем, что такие женщины более уверены в себе и своей привлекательности и не испытывают проблем с противоположным полом. Как пояснили учёные, на соотношение длины двух пальцев влияет количество в организме женского гормона эстрогена.

Сообщается, что женщины с большим эстрогеном в целом более женственны и в большей степени склонны к несерьёзным увлечениям, в том числе и на стороне.

Также такие женщины, как правило, имеют более привлекательное телосложение, что также повышает их статус в глазах потенциальных партнёров.

Исследования того же соотношения пальцев у мужчин не выявили никаких закономерностей.