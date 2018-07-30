Комитет Думы поддержал проект о строительстве торговых центров по-новому. Инспекторы Госпожнадзора в ближайшее время могут снова получить права на участие в оценке ТЦ на этапе строительства объекта, об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициаторами предложения выступили депутаты Госдумы Петр Толстой и Василий Пискарев. По их мнению, инспекторы Госпожнадзора должны обязательно давать заключение, которое будет подтверждать соответствии требованиям пожарной безопасности торгового центра, еще на стадии строительства или реконструкции.

По данным Пискарева, более десяти лет контроль за соблюдением всех правил пожарной безопасности начинался только на стадии ввода здания в эксплуатацию. На этапы проектирования и строительства специалисты, как правило, не привлекались.

На то, чтобы изменить сложившуюся практику, депутатов Госдумы натолкнули трагические события, произошедшие в марте 2018 года. Тогда в Кемерове при пожаре в торговом центре погибло 64 человека.