С 1 января 2019 года в Москве вступают в силу новые тарифы на жилищные услуги

С 1 января 2019 года тарифы на жилищные услуги в Москве будут увеличены. Соответствующие акты уже были подписаны Правительством столицы. Как отмечают в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы, ставки не менялись с 2017 года. Необходимость повышения тарифов была обусловлена увеличением НДС до 20% и инфляцией.

Содержание и капитальный ремонт жилого помещения вырастет в среднем на 1,90 руб. и на 1,19 руб. за кв. метр соответственно, а аренда жилого помещения, в зависимости от ее вида, подорожает на 0,35 руб.- 2, 82 руб.

При этом отмечается, что в июле 2019 года эти тарифы не поменяются.

Повышение ставок по оплате ЖКХ будет произведено в рамках установленных правительством РФ ставок. Так, с 1 января оплата вырастет на 1,7%, а с 1 июля – не более чем на 4,8%.

Жители города, имеющие льготы по оплате ЖКХ смогут получать их и в следующем году. На социальную поддержку город выделяет из бюджета 46,6 млрд. руб.







