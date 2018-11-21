Реставраторы здания межевой канцелярии в столице обнаружили фрагменты старинного декора

По мнению специалистов, найденному декору чуть менее 400 лет.

Во время проведения восстановительных работ над фасадом помещения, в котором располагалась столичная межевая канцелярия, строители обнаружили на стенах декоративные элементы 17 века. Данная находка имеет высокую историческую ценность. Теперь в план реставрации были внесены изменения. Здание 19 века продолжат реставрировать, но сохранят и украшения 17 века. Московская межевая канцелярия станет уникальным сооружением, совместившим в себе архитектуру двух веков. Об этом сообщается на официальном портале столичной мэрии.

«Эксперты выяснили, что прежде чем поступить в распоряжение межевой канцелярии в 1800-х годах, здание в Хохловском переулке являлось частью палат 17 века. Это удалось выяснить, когда реставраторы сняли облицовку со стен. Перед их глазами открылись древние карнизы и кирпичи с узорами. Данное помещение входит в список культурного наследия города. На восстановление исторического облика межевой канцелярии правительство выделило 5 лет», - поделился комментарием глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.