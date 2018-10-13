Видео для Кокорина и Мамаева: футболистов поддержала команда

Как стало известно журналистам, футболисты «Зенита» решили поддержать задержанных Кокорина и Мамаев, записав для них подбадривающее видео.

В записи видео приняли участие Клаудио Маркизио, Александр Ерохин, Бронислав Иванович, Юрий Жирков и тренер петербургской футбольной команды. В своем видео они обратились к арестованным по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, выразив поддержку.

Кроме того, они пожелали находящимся под стражей скорейшего возвращения на футбольное поле. Также стоит отметить тот факт, что двое задержанных встретились впервые после ареста. Дело в том, что сегодня проходило заседание суда, в результате чего должно решиться, останутся ли они под стражей или будут отпущены на свободу. До начала заседания Кокорин и Мамаев находились вместе в изолированном помещении.

Отмечается, что Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить прошении о продлении срока заключения. Фигуранты дела оставлены под арестом до начала февраля следующего года. По мнению адвоката, нахождение под стражей футболистов является незаконным. В отношении футболистов уже длительное время ведется расследование.