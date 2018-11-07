Матвиенко возмутилась отсутствием тёплых туалетов в школах трёх регионов страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недовольна тем, что школы Дагестана, Бурятии и Забайкальского края не обеспечили учащихся тёплыми туалетами.

В начале года Матвиенко поручила школам решить проблему холодных уборных, однако, как заявил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, три региона не смогли выполнить поставленную задачу, хотя срок исполнения работ стоял до конца этого года. В настоящий момент 60 школ Бурятии, 254 в Дагестане и 279 в Забайкальском крае не имеют утеплённых уборных.

Матвиенко осталась недовольна сложившейся ситуацией и заявила, что это «не космодром построить». Она напомнила, что речь идёт о здоровье детей, и отметила, что стыдно вновь поднимать эту тему на обсуждении.

Кроме того, спикер Совфеда поручила властям регионов посчитать, сколько необходимо выделить средств из бюджета, чтобы обеспечить учащихся утеплёнными туалетами. Она также надеется, что премьер-министр Дмитрий Медведев также найдёт способ помочь школам. Власти Бурятии и Дагестана сообщили, что решат проблему в 2019 году, но вот в Забайкальском крае исправить ситуацию смогут только к концу 2020 года.

Летом Дмитрий Медведев пригрозил руководителям регионов, что если к концу года школы не будут обеспечены тёплыми туалетами, то местным властям придётся своими руками исправлять эту ситуацию.