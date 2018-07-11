Правительство России вводит новые дорожные знаки и разметку в пользу велосипедистов

Водители "железных коней" получат преимущество перед автомобилистами на многих участках. Такое постановление премьер-министр Дмитрий Медведев представил в Twitter.

Правительство внедряет в России новое понятие - "Велосипедные зоны". Такие организуют на городских улицах с медленным темпом движения. Зоны выделят специальной разметкой и дорожными знаками. Допустимую скорость в их пределах ограничат 20 километрами в час. При этом велосипедисты смогут использовать всю ширину дороги, независимо от наличия автомобилей. А пешеходам предоставят возможность переходить на другую сторону в любом месте, если это не запрещают специальные знаки.

Кроме того, в пользу велосипедистов отредактировали ПДД для Т-образных перекрестков с разрешенным поворотом налево и несколькими полосами в одну сторону. Сейчас велосипедам запрещено двигаться в любую сторону. Кабмин вводит правило, разрешающее велосипедистам ехать по левому пути.

Изменения также коснулись переходов, совмещенных с велодорожкой. Велосипедисты смогут двигаться по сигналу светофора, который изображает пешехода и человека на велосипеде. Кроме того, дорожки отделят от мест для стоянки транспорта.