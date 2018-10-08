Названы самые популярные новогодние туристические направления у россиян

В преддверии длинных новогодних выходных, которые в России продлятся с 30 декабря до 8 января, Ростуризм опубликовал список самых популярных у россиян направлений путешествий на Новый год. Впервые рейтинг возглавил полуостров Крым.

Рейтинг ТОП-5 направлений был составлен на основе анализа бронирования авиабилетов на период новогодних каникул.

Результатами исследования поделился глава Ростуризма Олег Сафонов.

Главной причиной популярности полуострова он назвал его «транспортную доступность». Сафонов также напомнил об открытии моста через Керченский пролив, по которому уже спели проехать более 3 миллионов автомобилей и о начале работы нового пассажирского терминала аэропорта в Симферополе. Также глава Ростуризма отметил, что цена авиабилетов в Крым в среднем снизилась на 39% по сравнению с 2017 годом, а туристический поток побил рекорд за постсоветский период – в 2018 году на полуострове отдохнули 6,3 миллиона человек.

В свою очередь президент Российского союза Юрий Барзыкин заявил, что в среднем посещение Крыма в новогодние праздники обойдется от 20 тысяч рублей.

Помимо транспортной доступности Крым также привлекает россиян возможностью лечебно-оздоровительного и медицинского туризма и доступными ценами на жилье.

Кроме Крыма в списке самых популярных направлений оказались Москва (17,2% продаж авиабилетов), Сочи (13,1%), Симферополь (7%), Санкт-Петербург и Краснодарский край набрали 3,1%.

Отметим, что ранее СМИ напомнили россиянам о длинной шестидневной рабочей предновогодней неделе, которая продлится с 24 по 29 декабря.