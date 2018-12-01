Минздрав проведёт проверку саратовской больницы, где якобы кормили едой с червями

Минздрав намерен провести проверку детской инфекционной больницы№5 в Саратове после сообщений о якобы найденном пациентами червяке в еде из столовой.

По сообщению пресс-службы главы региона, губернатор Валерий Радаев озвучил поручение об усилении контроля над питанием в медицинских учреждениях из-за появившихся ранее в социальной сети «ВКонтакте» сообщения, которое опубликовал Виталий Павлов. Из сообщения Виталия следовало, что в саратовской детской больнице, где лежит его жена вместе с ребёнком, «еду подают с червями». К тексту сообщения прикреплялась фотография тарелки, в которой вместе с едой лежит и червь.

Областное Министерство здравоохранения сделало заявление, что будет проведена проверка, однако заверило, что всю пищу в учреждении готовят, соблюдая санитарные нормы и правила. При этом руководство больницы, по их словам, должно быть постоянно на связи, чтобы решать все возникающие вопросы. Стоит отметить, что чиновники не исключают возможности намеренной провокации и фальсификации.