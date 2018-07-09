На Камчатке "граждане СССР" отказались платить за электроэнергию

Об этом рассказала советник гендиректора ПАО "Камчатскэнерго" Елена Симаева. По ее словам, компания получила письмо, где жители называют себя "гражданами СССР" и отказываются оплачивать счета за электричество.

На Камчатке жители Амурской области несколько раз обращались в "Амурэнергосбыт". Горожане заявляют, что не собираются платить за электроэнергию, поскольку они – члены организации "Профсоюз "Союза СССР". Сотрудники организации сообщили, что подобных сообщений им поступило четыре: три – в письменном виде и одно – в устном. Жители указали, что у Профсоюза есть некий публичный договор, согласно которому плата за свет с них взиматься не должна. Кроме того, в случае начисления необходимо осуществлять расчеты в советских рублях. В свою очередь специалисты организации отметили, что "Профсоюз "Союза СССР" сейчас не существует, поэтому не стоит доверять подобным компаниям. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что, если жители не оплатят счета, сотрудники будут вынуждены отключить им электричество.

При этом в "Хабаровскэнергосбыте" сообщили, что подобных случаев ранее не было. А в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" отметили, что такие заявления приходят от граждан и в Приморье. Но не столь часто, как правило, это единичные случаи. В пресс-службе ПАО "Камчатскэнерго" заявили, что работают с подобными обращениями, как с обычными должниками.