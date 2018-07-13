Пятая акция «День без турникетов» раскроет участникам секреты создания голограмм и беспилотников

В течение двух дней, с 6 по 8 декабря, в Москве будет проходить пятая в этом году акция «День без турникетов». В рамках мероприятия инновационные центры и мастерские столицы откроют свои двери для всех желающих ознакомиться с передовыми технологическими решениями и разработками. В общей сложности в городе будет организовано 35 инновационных площадок, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

«Городская познавательная акция “День без турникетов” задает новые векторы предпринимательской активности в Москве. Своим успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками, превращающими столицу в мегаполис будущего», — рассказала о предстоящем событии заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников акции ждут разнообразные мастер-классы и увлекательные экскурсии. В рамках экскурсионной программы, гости мероприятия, в частности, узнают об особенностях беспилотной техники, достижениях аэрокосмической инженерии и о ходе научно-исследовательской работы по разработке лекарственных препаратов, а на одном из мастер-классов смогут с помощью высокоточного оборудования определить размер наночастиц. Свои двери откроет также студия интерактивных инсталляций, где можно будет увидеть, как создаются световые решения и голограммы.

На базе Московского политеха организаторы открывают детский технопарк, где ребят познакомят с основами аэродинамической инженерии, автономными технологиями. Также для юных участников акции будут проведены интерактивные мастер-классы по транспортному дизайну.



