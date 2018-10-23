Московские власти смягчили правила оплаты парковки

Власти Москвы приняли решение внести корректировки в работу мобильного приложения «Парковки Москвы», чтобы водители смогли самостоятельно корректировать введенную в сервис информацию о парковке в течение суток.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном портале мера и правительства Москвы, опция станет доступна в первом квартале 2019 года. Изменения в приложение было решено внести после многочисленных обращений москвичей.

Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправить ошибки, случайно допущенные при оплате парковки, сводя при этом к минимуму суммы возможных штрафов. Например, раньше водитель мог забыть продлить время парковки машины, в результате чего ему выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Благодаря новой опции, в следующем году автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца дня (до 23:59).

Некоторые водители ранее платили неверные суммы за некорректный ввод номера парковки, а также могли по ошибке оплатить стоянку другой машины, если у них в приложении зарегистрировано сразу несколько транспортных средств.

Напомним, что через бесплатное мобильное приложение «Парковки Москвы» столичные автомобилисты могут найти свободную парковку, узнать ее адрес, цену и вместимость, а также оплатить парковочную сессию или пополнить личный парковочный счет. Оплатить парковку можно через банковскую карту, со счета мобильного телефона или при помощи личного парковочного счета.

Все парковки можно увидеть в виде списка на интерактивной карте приложения и проложить к ним оптимальный маршрут.

Приложение доступно для устройств, работающих на IOS, Android и для Windows Phone. С момента запуска приложения количество его скачиваний превысило 2,2 миллиона раз.