Милонов настаивает на запрете в России «Битвы экстрасенсов»

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов заявил о том, что «Битву экстрасенсов» смотрят сумасшедшие, в связи с чем передачу необходимо запретить на телевидении.

По словам Милонова, подобных шоу не должно быть на телевидении, потому что всё происходящее на нём не может быть подтверждено какими-либо научными исследованиями. В настоящее время официально явление экстрасенсорики можно оценивать только с точки зрения фантастики. Такие шоу, подчёркивает депутат, могут смотреть только сошедшие с ума люди. Он также назвал шоу плодом художественного вымысла. Поэтому если человек верит во всё происходящее в передаче, то он «сумасшедший на всю голову».

Кроме того, парламентарий упомянул о своём личном опыте общения с экстрасенсами во время работы над рейтингом мошенников. В результате все те, кто выступал с предложением об оказании экстрасенсорных услуг, оказались «абсолютным жульём».

Ранее также появились сообщения от бывшего участника «Битвы экстрасенсов» о предложении организаторов «купить» выход в финал шоу за 450 тысяч рублей. По его словам, сразу после подписания бумаг о неразглашении информации, ему поступило предложение «заплатить за дальнейшее участие в проекте».