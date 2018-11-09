Жители Барнаула наблюдали в небе соседство Луны и Венеры. Необычное зрелище восхитило местных жителей. Снимки редкого явления захватили простор Сети.

4 декабря рано утром жители Барнаула и некоторых районов Алтайского края стали свидетелями природного явления – на небе можно было наблюдать одновременно Луну и Венеру. 3 и 4 декабря спутник Земли проходил над планетой второй по удаленности от Солнца.

Увидеть такое соседство космических объектов удалось благодаря установившейся погоде.

Сейчас в регионе наступило похолодание, в связи с чем небо ясное. Этот фактор сыграл важную роль. Сейчас в соцсетях барнаульца активно обсуждают увиденное и делятся своими фотографиями. Они рады, что лично видели явление, которое происходило в далеких космических просторах.