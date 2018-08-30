Новогодние брелоки "Тройка" появились в продаже в метро Москвы

В Московском метро поступили в продажу эксклюзивные брелоки «Тройка» с новогодним дизайном. Об этом сообщил портал портал мэра и правительства Москвы.

Новогодний сувенир вышел ограниченным тиражом – всего две тысячи экземпляров. Стоимость одного брелока составляет 300 рублей. Приобрести праздничный сувенир можно на стойках «Живое общение» и магазинах метро на станциях московской подземки «Маяковская» и «Трубная». График работы магазинов и сувенирных стоек: с 8 до 20 без перерывов и выходных.

На брелоках на голубом фоне изображен пингвин, украшенная елка с гирляндой и сани.

Новинку можно использовать как аналогию карте Тройка – с их помощью можно оплачивать проезд в метро, на МЦК (Московское центральное кольцо) и на наземном общественном наземном транспорте в тех зонах, где действует карта.

«Закинуть» денег на брелок модно в кассе метрополитена или через мобильное приложение «Метро Москвы» с помощью банковской карты. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поделился хорошей новость, что к концу декабря в кассах метро также появятся транспортные карты «Тройка» с аналогичным праздничным дизайном.

Ранее стало известно, что абоненты сотового оператора «Теле 2» первыми получат эксклюзивные карты «Тройка» с возможностью подключаться к Wi-Fi в метро без просмотра рекламы в первые три месяца польования картой.