«Баню» на парковке торгового центра устроили жители Благовещенска. Свои необычные развлечения молодые люди сняли на видео, которое опубликовали в Сети.

Двое жителей Благовещенска устроили из личного автомобиля баню. Парни, как полагается, остались в трусах и шапках для парной. Салон автомобиля был сильно задымлен.

Периодически молодые люди выходили на улицу и хлестали друг друга вениками. Иногда за помощью они обращались к прохожим. К слову, некоторые из них соглашались попарить благовещенцев веником.

По словам организаторов «бани», которая расположилась у одного из крупных ТЦ города, цель эксперимента – обычная забава. Видео в формате пранка было опубликовано на просторах Интернета.